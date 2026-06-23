Африканский антициклон принёс экстремальную жару в Европу. В Испании на большей части территории страны температура превышает..

В Европу пришла аномальная жара из Африки

Африканский антициклон принёс экстремальную жару в Европу. В Испании на большей части территории страны температура превышает 40 градусов.

В Севилье туристы и местные жители обмахиваются веерами, укрываются под зонтиками и прячутся в тени от палящего солнца.

В Мадриде термометры показывают плюс 45. Это первая за лето волна аномальной жары в испанской столице.

[житель Мадрида]:

«Очень тяжело. Я ношу лёгкую одежду и постоянно пью воду, чтобы не было обезвоживания, поскольку это невыносимо. Даже не на солнце всё равно жарко».

В мэрии Мадрида открыли временный пункт помощи бездомным. Здесь можно немного отдохнуть от жары, принять душ и попить воды. Пункт может принять 12 человек одновременно. Летом прошлого года здесь получили помощь примерно 170 бездомных.

В разных городах Германии столбики термометров поднимаются выше 30 градусов. В Мюнхене люди спасаются от жары у фонтанов.

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[Боб, турист из США]:

«Оставайтесь в прохладе, в помещении, в тени и пейте много воды. Это помогает. И ещё мокрый платок».

Немецкая метеорологическая служба не обещает скорого возвращения к более прохладной погоде. В некоторых регионах Германии температура может подняться до плюс 40-ка.

От жары изнывает и Великобритания. Власти выпустили предупреждение об экстремальной погоде и риске для жизни даже для здоровых людей. Местами температура может превысить 39 градусов.

В столице Франции и окрестностях из-за экстремальной жары объявлен красный уровень погодной опасности. Ожидается, что такая погода продлится всю неделю.

Городские парки и сады будут открыты круглосуточно, чтобы местные жители могли проводить вечера на открытом воздухе.

[Марко, турист из Италии]:

«Ужасно жарко. К счастью, в Париже есть бесплатная вода, поэтому мы останавливаемся у каждого фонтана, чтобы охладиться и попить, чтобы охладить ребёнка. Ужасно жарко. Но мы всё равно наслаждаемся прогулкой по городу».

В Брюсселе – столице Бельгии – температура воздуха поднимется до 37 градусов.

В Италии в Риме – плюс 36. Власти страны объявили красный уровень погодной опасности в восьми городах, включая Болонью, Флоренцию, Милан и Турин.

Волна жары вызвана массой горячего воздуха, движущегося на север из Сахары. Его подпитывает мощная система высокого давления. Она создаёт так называемый тепловой купол, который удерживает горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

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