В Европу пришла аномальная жара из Африки

Африканский антициклон принёс экстремальную жару в Европу. В Испании на большей части территории страны температура превышает..
Дата загрузки: 2026-06-23
Африканский антициклон принёс экстремальную жару в Европу. В Испании на большей части территории страны температура превышает 40 градусов.
В Севилье туристы и местные жители обмахиваются веерами, укрываются под зонтиками и прячутся в тени от палящего солнца.
В Мадриде термометры показывают плюс 45. Это первая за лето волна аномальной жары в испанской столице.
[житель Мадрида]:
«Очень тяжело. Я ношу лёгкую одежду и постоянно пью воду, чтобы не было обезвоживания, поскольку это невыносимо. Даже не на солнце всё равно жарко».
В мэрии Мадрида открыли временный пункт помощи бездомным. Здесь можно немного отдохнуть от жары, принять душ и попить воды. Пункт может принять 12 человек одновременно. Летом прошлого года здесь получили помощь примерно 170 бездомных.
В разных городах Германии столбики термометров поднимаются выше 30 градусов. В Мюнхене люди спасаются от жары у фонтанов.
[Боб, турист из США]:
«Оставайтесь в прохладе, в помещении, в тени и пейте много воды. Это помогает. И ещё мокрый платок».
Немецкая метеорологическая служба не обещает скорого возвращения к более прохладной погоде. В некоторых регионах Германии температура может подняться до плюс 40-ка.
От жары изнывает и Великобритания. Власти выпустили предупреждение об экстремальной погоде и риске для жизни даже для здоровых людей. Местами температура может превысить 39 градусов.
В столице Франции и окрестностях из-за экстремальной жары объявлен красный уровень погодной опасности. Ожидается, что такая погода продлится всю неделю.
Городские парки и сады будут открыты круглосуточно, чтобы местные жители могли проводить вечера на открытом воздухе.
[Марко, турист из Италии]:
«Ужасно жарко. К счастью, в Париже есть бесплатная вода, поэтому мы останавливаемся у каждого фонтана, чтобы охладиться и попить, чтобы охладить ребёнка. Ужасно жарко. Но мы всё равно наслаждаемся прогулкой по городу».
В Брюсселе – столице Бельгии – температура воздуха поднимется до 37 градусов.
В Италии в Риме – плюс 36. Власти страны объявили красный уровень погодной опасности в восьми городах, включая Болонью, Флоренцию, Милан и Турин.
Волна жары вызвана массой горячего воздуха, движущегося на север из Сахары. Его подпитывает мощная система высокого давления. Она создаёт так называемый тепловой купол, который удерживает горячий воздух над Западной и Центральной Европой.
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