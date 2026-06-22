Занятиями йогой встретили летнее солнцестояние на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Победить суету вокруг и внутри себя попробовали поклонники йоги на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ежегодное мероприятие проходит..

Победить суету вокруг и внутри себя попробовали поклонники йоги на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ежегодное мероприятие проходит под лозунгом «Торжество разума над безумием». Оно приурочено к Международному дню йоги и летнему солнцестоянию.

Занятия поочерёдно проводят разные инструкторы. За день в йоге попрактиковались тысячи людей. Для многих такие занятия давно стали частью жизни.

[участник мероприятия]:

«Это доказанная наука, доказанная терапия, которая помогает достичь долголетия, спокойствия и здоровья. Цель жизни – быть как можно более здоровым, как можно более спокойным и в то же время продуктивным».

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Инструкторы говорят, что йога помогает облегчить состояние при хронических заболеваниях.

[Ник Шрофф, инструктор йоги]:

«Она оздоравливает весь организм – меняет всё в целом, переходя от одного аспекта к другому. Если улучшится здоровье сердца, то улучшится и здоровье мозга. Этого мы и пытаемся добиться».

ООН учредила Международный день йоги в 2014 году. Его отмечают по всему миру 21 июня.

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