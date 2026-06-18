Гана вырывает победу у Панамы на 95-й минуте

Сборная Ганы обыграла Панаму со счётом 1:0 в своём первом матче на чемпионате мира 2026 года...

Сборная Ганы обыграла Панаму со счётом 1:0 в своём первом матче на чемпионате мира 2026 года. Победный мяч Калеб Йиренки забил на пятой минуте добавленного времени. Благодаря этому успеху команда набрала первые три очка в группе L.

После финального свистка тысячи болельщиков в столице страны Аккре вышли на улицы. Они пели, танцевали, сигналили из автомобилей и мотоциклов, празднуя успешный старт национальной сборной.

[Чарльз Куворну, болельщик сборной Ганы]:

«Сегодняшняя игра была очень тяжёлой для Ганы. Но в итоге мы смогли выполнить свою задачу. Именно этого мы хотели, и мы этого добились».

[Дена, болельщица сборной Ганы]:

«Мы надеялись на лучший результат и, с Божьей помощью, получили его. Вы сами видите атмосферу вокруг: все счастливы, все празднуют. Мы благодарим Бога за всё».

В другом матче группы L сборная Англии обыграла Хорватию со счётом 4:2 и возглавила таблицу. Следующий тур в группе пройдёт 23 июня: Англия встретится с Ганой, а Панама сыграет против Хорватии.

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Болельщики также говорили о предстоящей встрече с Англией и выражали уверенность, что команда сможет набрать очки в следующем матче.

[Саймон, болельщик сборной Ганы]:

«Наш следующий матч – против Англии. Мы надеемся на лучший результат. Либо победа, либо ничья. Мы знаем, что не проиграем Англии. Всё, чего мы хотим, – это победа или ничья».

В группе K в этот же игровой день сборная Колумбии обыграла Узбекистан со счётом 2:1 и набрала первые три очка на турнире. После первого тура колумбийцы делят лидерство с Португалией и ДР Конго, которые сыграли вничью 1:1. Во втором туре Колумбия встретится с ДР Конго, а Португалия сыграет против Узбекистана.

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