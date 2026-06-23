В центральной Болгарии завершается сезон сбора дамасской розы – сырья для производства одного из самых дорогих..

В Болгарии собирают дамасские розы для одного из самых дорогих масел в мире

В центральной Болгарии завершается сезон сбора дамасской розы – сырья для производства одного из самых дорогих эфирных масел в мире. Страна обеспечивает почти две трети мирового выпуска розового масла.

Семейная компания Ina Essentials уже два десятилетия производит органическое розовое масло и косметику на его основе.

[Веселина Ралчева, основательница Ina Essentials]:

«Спрос на чистое органическое розовое масло остаётся высоким, и для него по-прежнему существует ценный нишевый рынок».

Сбор цветов начинается ещё до рассвета и продолжается всего несколько часов. Деликатные лепестки нельзя повреждать, поэтому урожай собирают исключительно вручную. После этого розы должны в течение суток попасть на переработку. Для получения одного килограмма масла требуется примерно 3-3,5 тонны свежесобранных цветков.

На перерабатывающем предприятии лепестки загружают в большие перегонные аппараты. Там под воздействием пара из них извлекают эфирное масло, после чего продукт проходит дополнительную очистку.

[Йоан Николаев, технолог Ina Essentials]:

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«Цветки загружают в большие перегонные котлы вместимостью около 500 килограммов. Затем добавляют примерно три кубометра горячей воды и нагревают смесь паром. Проходя через розы, пар захватывает эфирное масло и образует жидкость, богатую розовым маслом».

Розовое масло, которое называют «жидким золотом», может стоить до 14 тысяч евро за килограмм. Основными покупателями болгарской продукции остаются Франция, Великобритания, Германия, США, Китай и Япония.

С начала сезона предприятие уже переработало около 32 тонн цветков и произвело 9 килограммов розового масла. Перегонка продолжается до окончания сбора урожая.

В целом в Болгарии производят от двух до четырёх с половиной тонн розового масла в год.

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