Мексика первой вышла в плей-офф Чемпионата мира-2026

Сборная Мексики стала первой командой, гарантировавшей себе место в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В матче..

Сборная Мексики стала первой командой, гарантировавшей себе место в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В матче второго тура хозяева турнира обыграли Южную Корею со счётом 1:0.

Победный гол в начале второго тайма забил Луис Ромо. Вратарь корейской сборной Ким Сын Гю не справился с подачей в штрафную, и Ромо воспользовался ошибкой.

После финального свистка болельщики заполнили центр Мехико, размахивая национальными флагами.

[Луис Эрнандес, болельщик]:

«Я думаю, это был очень равный матч, команды шли практически вровень. Но Мексика сумела вырвать победу с минимальным отрывом. Южную Корею нельзя недооценивать – они сыграли очень хорошо. Если мы пройдём дальше, то обыграем Чехию со счётом 2:1».

Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечили себе первое место в группе. Южная Корея с тремя очками также сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.

[Эдуардо Медина, болельщик]:

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«Потрясающе, именно так и нужно играть. Конечно, я храню надежду, давайте дойдём до шестого матча».

В другом матче группы А Чехия и ЮАР сыграли вничью – 1:1. Чехи вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу Михала Садилека. Южноафриканцы ушли от поражения в конце матча после точного удара Тебохо Мокоэны. После двух туров у обеих команд по одному очку.

В группе B сборная Канады разгромила Катар со счётом 6:0. Это самая крупная победа нынешнего Чемпионата мира. Швейцария в тот же день обыграла Боснию и Герцеговину – 4:1.

В следующий игровой день состоятся матчи групп C и D. Бразилия сыграет с Гаити, Шотландия встретится с Марокко, США сразятся с Австралией, а Турция – с Парагваем.

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