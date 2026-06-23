Трамп пригрозил Ирану в случае нарушения соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов действовать, если Иран нарушит условия промежуточного соглашения между..

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов действовать, если Иран нарушит условия промежуточного соглашения между двумя странами, заключённого на прошлой неделе.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Если Иран не будет выполнять своих обязательств или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен сделать».

Документ предусматривает 60-дневное прекращение военных операций между сторонами, восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив и частичное смягчение американских санкций в отношении иранской нефтяной отрасли.

Так, США временно разрешили экспорт иранской нефти, а Тегеран согласился обеспечить безопасный проход коммерческих судов через пролив.

По словам Трампа, в рамках договорённостей размороженные иранские средства нельзя использовать для укрепления военного потенциала страны.

[Дональд Трамп, президент США]:

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«Они должны использовать эти деньги для покупки продовольствия для своего народа. Сейчас многие люди там голодают. Они покупают у нас кукурузу, соевые бобы и другие продукты. Надеюсь, это будут большие объёмы закупок».

Трамп заявил, что Иран в рамках соглашения никогда не получит ядерное оружие. Кроме того, он подчеркнул, что Ормузский пролив остаётся открытым и через него проходят рекордные объёмы нефти.

В течение срока действия договора стороны должны подготовить окончательное соглашение. Для этого создан соответствующий комитет. Одним из ключевых вопросов станет ядерная программа Ирана. Так, Тегеран уже согласился возобновить сотрудничество с инспекторами Международного агентства по атомной энергии.

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