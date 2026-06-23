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Трамп пригрозил Ирану в случае нарушения соглашения

Трамп пригрозил Ирану в случае нарушения соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов действовать, если Иран нарушит условия промежуточного соглашения между..

Дата загрузки: 2026-06-23

Трамп пригрозил Ирану в случае нарушения соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов действовать, если Иран нарушит условия промежуточного соглашения между двумя странами, заключённого на прошлой неделе.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Если Иран не будет выполнять своих обязательств или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен сделать».

Документ предусматривает 60-дневное прекращение военных операций между сторонами, восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив и частичное смягчение американских санкций в отношении иранской нефтяной отрасли.

Так, США временно разрешили экспорт иранской нефти, а Тегеран согласился обеспечить безопасный проход коммерческих судов через пролив.

По словам Трампа, в рамках договорённостей размороженные иранские средства нельзя использовать для укрепления военного потенциала страны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они должны использовать эти деньги для покупки продовольствия для своего народа. Сейчас многие люди там голодают. Они покупают у нас кукурузу, соевые бобы и другие продукты. Надеюсь, это будут большие объёмы закупок».

Трамп заявил, что Иран в рамках соглашения никогда не получит ядерное оружие. Кроме того, он подчеркнул, что Ормузский пролив остаётся открытым и через него проходят рекордные объёмы нефти.

В течение срока действия договора стороны должны подготовить окончательное соглашение. Для этого создан соответствующий комитет. Одним из ключевых вопросов станет ядерная программа Ирана. Так, Тегеран уже согласился возобновить сотрудничество с инспекторами Международного агентства по атомной энергии.

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