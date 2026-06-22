В Стокгольме открыли первую городскую сауну у воды

В Стокгольме открыли первую публичную сауну на берегу озера Меларен. Комплекс рассчитан на 16 человек одновременно...

В Стокгольме открыли первую публичную сауну на берегу озера Меларен. Комплекс рассчитан на 16 человек одновременно. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и отдельная зона для купания после процедур.

Сауну можно забронировать онлайн за месяц до посещения. Она работает каждый день с половины седьмого утра до половины одиннадцатого вечера. Стоимость 90-минутного сеанса составляет 150 шведских крон. Это примерно 14 долларов США.

[Эмми Рэмгард, менеджер общественной сауны]:

«Вы можете искупаться, если хотите. Когда вы бронируете и оплачиваете, вы получаете QR-код. Вы можете использовать его здесь, и дверь откроется».

Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Во время посещения необходимо быть в купальных костюмах.

Открытие прошло с участием заместителя мэра Стокгольма. По его словам, город хочет активнее использовать свои набережные и сделать их доступными для всех.

[Ларс Стрёмгрен, заместитель мэра Стокгольма]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Стокгольм имеет давнюю историю портового города. Из-за этого мы не всегда открывали причалы для плавания. Теперь мы хотим делать это чаще, а также убедиться, что у всех есть доступ к сауне».

Первые посетители говорят, что главное преимущество нового места – возможность искупаться.

[Венди Лю, туристка из Великобритании]:

«Прекрасно, когда вместе вода и сауна. Сауна без воды – это не настоящий опыт, эти вещи должны идти вместе. А это такое красивое место. Сегодня у нас отличная погода, поэтому это идеальное сочетание».

Новая сауна появилась на месте бывшей плавучей купальни, которая работала с 30-х годов прошлого века, а позже была закрыта.

В городе уже существуют частные сауны, но спрос на них превышает предложение. Некоторые популярные места имеют тысячи людей в списках ожидания.

Короткая ссылка на эту страницу: