В Стокгольме открыли первую городскую сауну у воды

В Стокгольме открыли первую публичную сауну на берегу озера Меларен. Комплекс рассчитан на 16 человек одновременно...
Дата загрузки: 2026-06-23
В Стокгольме открыли первую публичную сауну на берегу озера Меларен. Комплекс рассчитан на 16 человек одновременно. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и отдельная зона для купания после процедур.
Сауну можно забронировать онлайн за месяц до посещения. Она работает каждый день с половины седьмого утра до половины одиннадцатого вечера. Стоимость 90-минутного сеанса составляет 150 шведских крон. Это примерно 14 долларов США.
[Эмми Рэмгард, менеджер общественной сауны]:
«Вы можете искупаться, если хотите. Когда вы бронируете и оплачиваете, вы получаете QR-код. Вы можете использовать его здесь, и дверь откроется».
Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Во время посещения необходимо быть в купальных костюмах.
Открытие прошло с участием заместителя мэра Стокгольма. По его словам, город хочет активнее использовать свои набережные и сделать их доступными для всех.
[Ларс Стрёмгрен, заместитель мэра Стокгольма]:
«Стокгольм имеет давнюю историю портового города. Из-за этого мы не всегда открывали причалы для плавания. Теперь мы хотим делать это чаще, а также убедиться, что у всех есть доступ к сауне».
Первые посетители говорят, что главное преимущество нового места – возможность искупаться.
[Венди Лю, туристка из Великобритании]:
«Прекрасно, когда вместе вода и сауна. Сауна без воды – это не настоящий опыт, эти вещи должны идти вместе. А это такое красивое место. Сегодня у нас отличная погода, поэтому это идеальное сочетание».
Новая сауна появилась на месте бывшей плавучей купальни, которая работала с 30-х годов прошлого века, а позже была закрыта.
В городе уже существуют частные сауны, но спрос на них превышает предложение. Некоторые популярные места имеют тысячи людей в списках ожидания.
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