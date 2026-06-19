Бетон, бумагу и стекло из углекислого газа начали делать на этом новом перерабатывающем заводе в Новом..

В Австралии открыли завод по переработке CO2 в твёрдую продукцию

Бетон, бумагу и стекло из углекислого газа начали делать на этом новом перерабатывающем заводе в Новом Южном Уэльсе. Это первое такое предприятие в Австралии.

Его построили рядом с аммиачным заводом компании Orica – крупного производителя взрывчатых и химических веществ для горнодобывающей промышленности.

Предприятие MCI Carbon улавливает углерод, который образуется при производстве аммиака, а затем превращает CO2 в различную продукцию.

[Маркус Доу, директор завода MCI Carbon]:

«Мы улавливаем выбросы, и они проходят через несколько процессов, непрерывно трансформируясь из газа в твёрдое вещество. Таким образом, выбросы преобразуются в твёрдые материалы для использования в циклической экономике».

На переработку CO2 уходит примерно три часа.

[Марк Рейсон, сотрудник завода]:

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«Соединение минералов – естественный процесс. Он происходит в природе, но занимает миллионы лет. В природе CO2 растворяется в дождевой воде, которая затем реагирует с минералами в земле. И это позволяет хранить CO2 в течение какого-то геологического периода».

На торжественном открытии завода присутствовали министр энергетики Австралии Крис Боуэн, а также послы Японии и Австрии.

Компания MCI Carbon планирует построить крупный перерабатывающий завод в Австрии. Он сможет улавливать до 50 000 тонн CO2 в год.

В Австралии объём выбросов углерода достигает 400 миллионов тонн в год. Страна стремится сократить выбросы CO2 на 60-70% по сравнению с уровнем 2005 года к 2035 году.

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