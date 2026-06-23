От лунных кораблей до орбитальных дата-центров: космические технологии на VivaTech

Космическая инфраструктура, её развитие и защита стали одной из главных тем выставки VivaTech 2026 в Париже...
Дата загрузки: 2026-06-23
Космическая инфраструктура, её развитие и защита стали одной из главных тем выставки VivaTech 2026 в Париже.
Среди экспонатов выставки – модель корабля Nyx от европейской Exploration Company. Это многоразовый космический аппарат, который создают для перевозки грузов в космос и поддержки будущих лунных миссий.
Ещё один интересный экспонат – спутник SPLINTER, предназначенный для наблюдения за объектами на низкой околоземной орбите и для реагирования на потенциальные угрозы без образования нового космического мусора.
[Франсуа Битузе, генеральный директор Viva Technology]:
«Теперь люди понимают, что космос – это не что-то недосягаемое, а то, что находится прямо над нашими головами. И там тоже происходят борьба и противостояние. Поэтому здесь, в Европе, появляются новые спутники, новые космические корабли, чтобы вернуться в гонку и снова быть в игре».
Аппарат сможет сближаться с интересующими объектами на орбите. Для этого почти половина его объёма отведена под двигательную установку.
[Николя Лефор, руководитель направления новых рынков MBDA]:
«На борту есть датчики для обнаружения, идентификации и отслеживания потенциальных угроз. И, конечно, есть средства воздействия. Сейчас мы говорим о лазерах подсветки, чтобы играть в лазертаг в космосе».
На выставке также представили коммерческие проекты нового поколения. Индийский стартап TakeMe2Space разрабатывает спутники, способные размещать вычислительное оборудование прямо на орбите. Предполагается, что часть данных можно будет обрабатывать в космосе, не передавая их на Землю.
По данным Европейского космического агентства, вокруг Земли сейчас вращается более 10 тысяч активных спутников. К 2030 году их число может вырасти примерно до 100 тысяч. Эти системы используют для навигации, связи, метеорологии, банковских операций, наблюдения за Землёй и военных задач.
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