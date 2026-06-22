20 000 человек отметили день летнего солнцестояния в Стоунхендже

Бессонную ночь провели тысячи людей возле знаменитого Стоунхенджа, чтобы встретить восход. Так в Великобритании празднуют летнее..
Дата загрузки: 2026-06-23
Бессонную ночь провели тысячи людей возле знаменитого Стоунхенджа, чтобы встретить восход. Так в Великобритании празднуют летнее солнцестояние. По оценкам организаторов, в этом году мероприятие привлекло 20 000 человек.
[Дженнифер Векслер, сотрудница организации «Английское наследие»]:
«Всё прошло замечательно. Солнцестояние очень красивое. У нас спокойный праздник, и все прекрасно проводят время».
Стоунхендж – это каменное мегалитическое сооружение в Англии. Ему более 4000 лет. По мнению некоторых учёных, памятник связан с астрономическими явлениями. Один исследователь предположил, что его использовали как солнечный календарь.
Во время летнего солнцестояния световой день самый длинный в году, а ночь – самая короткая. С древних времён разные народы отмечали это событие.
После летнего солнцестояния наступает первое летнее полнолуние. В этом году его можно будет наблюдать в ночь на 30 июня. Это явление называют «Клубничной Луной».
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