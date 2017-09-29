29 сентября 2017
Телеканал NTD

Спор между Boeing и Bombardier: под угрозой 4200 рабочих

| 0

Тысячи рабочих в Северной Ирландии могут лишиться заработка из-за спора двух крупных авиастроительных компаний. Американский Boeing обвинил канадский Bombardier в нечестном получении субсидий от государства.

В итоге Министерство торговли США ввело на самолёты Bombardier серии C пошлины в размере 220%.

Пострадать же могут около 1000 сотрудников на заводе Bombardier по производству крыльев, который находится в Белфасте, столице Северной Ирландии.

Если учесть всех поставщиков, то потерять работу могут приблизительно 4200 человек.

[Хейли Дюнн, директор по связам с общественностью фабрики]:
«Важно отметить, что серия C – это критически важный элемент для будущего нашей работы в Северной Ирландии. Это наша ведущая программа. В ней задействовано около 1000 человек».

Bombardier все обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала Дональда Трампа посодействовать, чтобы решить конфликт. Теперь же, после решения Министерства торговли США, она обвинила Boeing в подрыве партнёрских отношений с её страной.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:
«Что я скажу в отношении Boeing, так это то, что у нас с ним долгосрочные партнёрские отношения на разных уровнях. И это не то поведение, которого мы ожидаем от долгосрочного партнёра, оно подрывает наше сотрудничество».

Пошлины начнут взимать только в случае, если в пользу Boeing примет решение Комитет внешней торговли США. Как ожидается, свой вердикт он вынесет в начале следующего года.

Спор между Boeing и Bombardier: под угрозой 4200 рабочихУраган «Мария» усилился до пятой категорииМексика готовится к возможному выходу США из NAFTAСад Кенсингтонского дворца усыпали белые цветы в память о ДианеСША и Япония договорились усилить давление на КНДРСессия Генеральной Ассамблеи: о чём говорят мировые лидерыНовый Phantom: Rolls-Royce представил «символ роскоши»Британцы побили мировой рекорд по самому большому количеству русалок в одном местеКонкурс по метанию коровьих лепёшек прошёл в СШАМузей в США учит водить знаковый ретро-автомобиль Ford Model T

Короткая ссылка на эту страницу:
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.