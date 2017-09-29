Спор между Boeing и Bombardier: под угрозой 4200 рабочих

Тысячи рабочих в Северной Ирландии могут лишиться заработка из-за спора двух крупных авиастроительных компаний. Американский Boeing обвинил канадский Bombardier в нечестном получении субсидий от государства.

В итоге Министерство торговли США ввело на самолёты Bombardier серии C пошлины в размере 220%.

Пострадать же могут около 1000 сотрудников на заводе Bombardier по производству крыльев, который находится в Белфасте, столице Северной Ирландии.

Если учесть всех поставщиков, то потерять работу могут приблизительно 4200 человек.

[Хейли Дюнн, директор по связам с общественностью фабрики]:

«Важно отметить, что серия C – это критически важный элемент для будущего нашей работы в Северной Ирландии. Это наша ведущая программа. В ней задействовано около 1000 человек».

Bombardier все обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала Дональда Трампа посодействовать, чтобы решить конфликт. Теперь же, после решения Министерства торговли США, она обвинила Boeing в подрыве партнёрских отношений с её страной.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Что я скажу в отношении Boeing, так это то, что у нас с ним долгосрочные партнёрские отношения на разных уровнях. И это не то поведение, которого мы ожидаем от долгосрочного партнёра, оно подрывает наше сотрудничество».

Пошлины начнут взимать только в случае, если в пользу Boeing примет решение Комитет внешней торговли США. Как ожидается, свой вердикт он вынесет в начале следующего года.