Эйфелеву башню посетило 300 миллионов человек

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Франции отметила знаковое достижение. За всю её 128-летнюю историю Эйфелеву башню посетило уже 300 миллионов человек. А открыли её в 1889 году.

В честь такого события – праздничная иллюминация из 20 тысяч лампочек и праздничные концерты на каждом этаже. А началось всё с зажигательных ритмов ди-джеев на нижнем уровне.

[Жюли, гостья праздника]:

«Супер, просто великолепно. Была очередь, немного толкотни, но в целом здесь здорово. Мы отлично проводим время!» [Пьер, гость праздника]:

«Невероятно. Это отличное место. Я пришёл сюда из-за музыки, но и само место потрясающее. Я с друзьями и здесь здорово». [Кэтлин, гостья праздника]:

«Здесь просто необыкновенно. Я услышала, наверное, все самые известные французские песни. Слушать их прямо на Эйфелевой башне – удивительно. Я впервые тут, здесь великолепно».

Башню воздвигли ко Всемирной выставке, которая в 1889 году проходила в Париже. Сначала это было временное сооружение, которое должно было показать инженерные и технологические достижения Франции. Позже её решили сохранить.

324-метровое сооружение строили около двух лет. Оно было верхом инженерной мысли того времени. В течение 40 лет башня оставалась самым высоким строением в мире, в два раза превышая пирамиду Хеопса.

Эйфелева башня пережила две мировые войны и ряд природных катаклизмов. Вход на смотровые площадки платный. Ежегодно их посещают около семи миллионов туристов.