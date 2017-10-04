Туристы в Лас-Вегасе: после стрельбы город «притих»

Лас-Вегас постепенно приходит в себя после воскресной стрельбы на музыкальном фестивале. В городе по-прежнему много туристов.

Молодежь приезжает сюда отмечать совершеннолетие, влюблённые справляют свадьбы. Как подмечают гости, город продолжает жить привычной жизнью, только – немного сдержаннее.

[Рэнди Холт, турист]:

«Изменения несильные, но люди говорят об этих событиях и опечалены ими. Мы увидели это. Но это по-прежнему Вегас. Он продолжает жить и двигаться вперёд».

Люди по-прежнему делают весёлые селфи со знаменитой надписью «Добро пожаловать в Лас-Вегас». А за этой надписью виден тот самый отель, из которого житель штата Невада 59 человек убил и более 500 ранил.

[Пит Хибберд, турист из Лондона]:

«Единственное изменение – нам отменили экскурсию на вертолёте. Ну и в целом здесь довольно мрачное настроение. Все говорят: «Слава богу, с тобой всё нормально». Но, думаю, люди возвращаются к привычной жизни. Просто атмосфера немного странная». [Ванесса Лох, туристка из Мельбурна]:

«Сейчас здесь мрачнее, чем когда мы сюда приехали за день до трагедии. На следующий день после стрельбы было очень тихо, даже тише, чем в сам день трагедии. Но, тем не менее, здесь по-прежнему очень весело. Очень красивое место».

Улица, ведущая к отелю, для большинства остаётся закрытой. Тем не менее здесь уже начал расти импровизированный мемориал. Кто-то принёс цветы и воздушные шарики.

Полиция огласила, сколько времени велась стрельба – 9-11 минут. Но многим, кто был на той площади, время казалось вечностью.

[Исраэль Кабанас, очевидец трагедии]:

«Он стрелял очень много. Почти 20 минут. Прерывался лишь на несколько секунд. Наверное, чтобы сменить или перезарядить оружие. Были разбиты два окна, и может быть он бегал от одного к другому. Не знаю, что он делал, но всё произошло очень неожиданно и казалось, что никогда не закончится».

На фестивале кантри-музыки было около 22 человек. Когда начались выстрелы, люди сначала не поняли – думали, что фейерверки. Потом пригнулись и начали разбегаться. Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США.

[Исраэль Кабанас, очевидец трагедии]:

«Я до сих пор слышу, как они страдают и взывают о помощи, как пытаются выжить. Я помогал, как мог, но хотелось бы сделать ещё больше».

В больницах продолжают оставаться сотни человек.

65-летний Майк Орич в понедельник в срочном порядке прилетел в Лас-Вегас из Миннесоты со всей семьёй. У них пострадал сын Филип. Был на концерте с подругой. Они побежали в укрытие, и Филип поначалу даже не понял, что ранен, пока не упал, потеряв сознание.

Сегодня Майка впервые обнадёжили: сын пошёл на поправку.

[Майк Орич, отец раненого]:

«Он по-прежнему в палате интенсивной терапии, по-прежнему в критическом состоянии. Но сегодня ему лучше, чем вчера вечером».

Расследование трагедии продолжается. Полиция пока так и не смогла выявить мотив преступника – 64-летнего пенсионера Стивена Пэддока, жителя тихого городка, который периодически ездил в Лас-Вегас играть в азартные игры. По одной из версий, у него могли быть психические проблемы. В настоящее время ведётся допрос подруги Пэддока, которая прилетела с Филиппин.

У мужчины обнаружили 47 единиц оружия, которое он приобретал на протяжении 20 лет. Внутри и снаружи номера отеля, откуда велась стрельба, он установил камеры. Видимо, чтобы отследить приближение полиции. Напомним, мужчина застрелился до того, как к нему ворвался спецназ.