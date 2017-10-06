Йоркширский пудинг в виде ролла завоевал сумасшедшую популярность

Один из ресторанчиков быстрого питания в британском городе Йорк уже несколько недель буквально оккупируют покупатели. Их притягивает йоркширский пудинг, приготовленный по-новому.

Здесь решили делать традиционное английское блюдо в виде ролла. Начинку из мяса и овощей заворачивают в тесто, приготовленное по особому рецепту, и вот, собственно, и всё.

[Уэйн Чадвик, владелец ресторана]:

«Мы подумали, что многие любят йоркширский пудинг и жаркое из говядины. Вероятно, такое блюдо родители готовили им на протяжении многих лет, и почему бы не свернуть это в ролл?»

Сказано – сделано. Фотографию обновлённого йоркширского пудинга выложили в социальную сеть.

[Стивен Чадвик, владелец ресторана]:

«Началось какое-то сумасшествие, если честно. Мы были недостаточно подготовлены к такому. У меня в почтовом ящике, кажется, почти полторы тысячи сообщений, я просто не успеваю всё прочитать».

В очередь за йоркширским пудингом выстраиваются и туристы.

[турист из Австралии]:

«Наверное, это просто символизирует Англию. Йоркширский пудинг очень известен, а тут его ещё и свернули в ролл. Это уже нечто другое, поэтому мы должны были попробовать».

Йоркширский пудинг – основная часть воскресного обеда в Великобритании. Эта традиция до сих пор сохраняется в Йоркшире. Такое блюдо делали в Англии на протяжении многих столетий. Изначально оно называлось капающим пудингом. Его готовили одновременно с бараниной, чтобы стекающий с неё жир попадал на тесто.

Подают пудинг с мясом, жареным картофелем и другими овощами. Также добавляют зелень и соус.