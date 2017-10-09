Мастера фрирана показали захватывающие трюки на острове Санторини

Более двух тысяч человек собрались на греческом острове Санторини. Здесь прошёл чемпионат по фрирану.

Зрелищные сальто вперёд, назад и – боковые, развороты и вращения. Участники из многих стран мира старались поразить судей своей креативностью, атлетичностью и изобретательностью.

В итоге победа досталась украинцу Александру Титаренко. Он также удостоился награды за лучший трюк.

На втором месте – американец Нейт Уэстон, а на третьей ступени пьедестала расположился грек Димитрис Кирсанидис.

Среди женщин больше всех своим мастерством поразила россиянка Александра Шевченко.

Фриран – это разновидность паркура. Но между этими двумя дисциплинами имеется принципиальное различие. Паркур – более практичный. Его цель – добраться из точки А в точку Б.

Фриран же – более зрелищный. Здесь обращают внимание на эстетичность и эффектность выполнения трюков. При этом цели добраться из одной точки в другую нет. Вся улица – это пространство без границ, где можно двигаться без остановки.

Короткая ссылка на эту страницу: