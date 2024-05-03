Экстремальная жара обнажила руины древнего города

Необычная достопримечательность появилась на Филиппинах из-за продолжительной жары. Обычно у этих древних развалин в провинции Нуэва-Эсиха..

Необычная достопримечательность появилась на Филиппинах из-за продолжительной жары. Обычно у этих древних развалин в провинции Нуэва-Эсиха видна только верхушка креста над водой. Но сейчас, из-за того, что местное водохранилище пересохло, руины видны целиком, и их можно исследовать.

Сюда уже хлынули желающие это сделать.«Услышав, что показалась затопленная церковь старого города Пантабанган, я разволновалась и захотела её увидеть, поэтому решила приехать. Увидев её своими глазами, я была в восторге. Я не знала, что бывают такие места».«Я католичка. Меня сразу привлёк крест, поэтому мы приехали».

Подобное явление уже бывало раньше, но оно происходит не каждый год.«Я рыбачу здесь со школьного возраста, но видел эти руины всего три раза в жизни – в 2014-м, 20-м и 24-м».

Причём такие года местным рыбакам на руку. С рыбалкой в засуху не очень, зато они зарабатывают на том, что переправляют на лодках многочисленных желающих посмотреть на многовековые развалины.«Обычно на рыбалке я зарабатываю 200 песо, но когда приезжают туристы, то начинаю получать по 1500-1800 песо в день».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Водохранилище на этом месте образовалось в 70-х годах прошлого века, когда возвели плотину. Жителей старого города Пантабанган переселили в другое место.

Засушливый сезон на Филиппинах обычно длится с марта по май. Однако в этом году здесь особенно жарко. В стране отменяют занятия в школах и советуют жителям избегать прямых солнечных лучей. По данным метеорологов, тепловой индекс пока будет держаться на уровне в 45 градусов по Цельсию.

От экстремальной жары сейчас страдают и другие страны Юго-восточной Азии.

Короткая ссылка на эту страницу: