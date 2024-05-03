Тысячи грузинских демонстрантов заблокировали важнейшую транспортную развязку в Тбилиси. Здесь продолжаются протесты против спорного «Закона о..

В Тбилиси продолжаются масштабные протесты против закона об иноагентах

Тысячи грузинских демонстрантов заблокировали важнейшую транспортную развязку в Тбилиси. Здесь продолжаются протесты против спорного «Закона о прозрачности иностранного влияния». 1 мая парламент принял его во втором чтении. Из 150 депутатов 83 проголосовали «за» и 23 – «против».

Протестующие говорят, что законопроект уведёт страну с демократического пути. Они обещают продолжать протесты.

Проект закона в 2023 году разработала правящая партия «Грузинская мечта». Он предусматривает регистрацию в качестве иностранных агентов для организаций и СМИ, если их зарубежное финансирование превышает 20% от годового дохода. Сначала под давлением оппозиции и протестующих правящая партия отозвала законопроект.

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В апреле этого года она снова представила документ на рассмотрение в парламенте. Это вызвало новые протесты. Оппозиционеры называют законопроект копией российского закона об иноагентах. Авторы документа, в свою очередь, утверждают, что опирались на европейский и американский опыт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на протесты, законопроект будет принят. Окончательное голосование пройдёт в середине мая.

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