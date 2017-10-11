11 октября 2017
Телеканал NTD

Австралийка вырезает фигуры животных бензопилой

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Австралийка Энджи Полгейз умеет держать в руках бензопилу. Этим инструментом она с необычайной точностью пользуется более 20 лет.

[Энджи Полгейз, резчица по дереву]:
«У меня отличная жизнь. Состояния я себе не заработала, но я занимаюсь любимым делом, и это позволило мне увидеть мир».

Такое творчество, конечно, интересное. Но осторожность не повредит.

[Энджи Полгейз, резчица по дереву]:
«Нельзя это делать уставшей или после кружки пива. Нужно постоянно быть осторожной, иначе можно покалечиться».

В своём увлечении женщина не одинока. Есть целое международное сообщество таких мастериц.

Работы свои продаёт. Ну и периодически участвует в разных фестивалях.

[посетитель фестиваля в Новом Южном Уэльсе]:
«Не верится, что она может делать это с помощью бензопилы, что она создаёт свои скульптуры просто из куска дерева».

[посетитель фестиваля в Новом Южном Уэльсе]:
«Удивительно, как у неё так получается. Скульптуры очень похожи на настоящих животных».

Энджи говорит, что правительство Австралии не поддерживает должным образом подобные формы искусства. А она, тем временем, мечтает о том, чтобы творчеством с бензопилой заинтересовалось больше людей. Со своей стороны обещает помощь и поддержку.
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