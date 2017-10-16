16 октября 2017
Телеканал NTD

Лесные пожары в Галисии: есть жертвы

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Уже два человека стали жертвами лесных пожаров в Испании. Полыхает автономное сообщество Галисия на северо-западе страны.

[жительница Галисии]:
«Чувствую себя беспомощной. Нет способов контролировать огонь. У нас также нет воды».

[жительница Галисии]:
«Мы нервничаем, и мы в отчаянии».

Тела погибших обнаружили в автомобиле в пригороде Ниграна.
Пожарам присвоили вторую степень угрозы.

Как заявил глава Галисии, некоторые из пожаров были устроены умышленно.

[Альберто Нуньес Фейхоо, глава Галисии]:
«Эти пожары абсолютно осознанно спланированы людьми, которые знают, как это делать. Это не просто люди жгут лес. Некоторые пожары устроены людьми, которые знали – что, где и каким образом поджечь».

Пламя также окружило самый густонаселённый город Галисии – Виго. Здесь пришлось эвакуировать университетский городок.
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