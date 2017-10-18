Книга про ребёнка с аутизмом поможет понять детей с таким недугом

[Миса Александер, автор книги]:

«Каждый день мне очень тяжело с Хьюго, и нужно приложить невероятные усилия, чтобы собрать его в школу».

Каждое утро шестилетний Хьюго с удовольствием играет с собакой. Но к самым обычным действиям ему привыкнуть сложно. Мальчик страдает аутизмом. Например, переодевание превращается для его мамы в настоящую проблему.

Аутизм – это нарушение развития нервной системы. Людям с таким недугом сложно общаться с окружающими, они часто ведут замкнутый образ жизни. Несмотря на богатый словарный запас, они выражают свои мысли не очень хорошо. Их поведение может показаться странным тем, кто ничего не знает об аутизме.

Когда Хьюго ходил в детский сад, его мама вкладывала записочки в шкафчики других детей. В них она объясняла остальным родителям, чем отличается её сын от обычных ребятишек.

У мальчика есть братья, и они, зная проблему Хьюго, относятся к нему с терпением и пониманием. Однако в школе у малыша могут появиться проблемы. Чтобы избежать их, мама Хьюго придумала историю про Фергуса и Делайлу. Один из героев болен аутизмом. Эта книга должна помочь детям правильно относиться к сверстникам-инвалидам.

[Миса Александер, автор книги]:

«Я подумала: если напишу книгу, то смогу заполнить этот пробел в знаниях. Ведь существует огромная пропасть между детьми с ограниченными возможностями и обычными детьми».

После того как одноклассники Хьюго услышали историю про Фергуса и Делайлу, мальчику стало легче ходить в школу. Теперь такую книгу напечатают для всех детских учреждений на западе Сиднея.

Короткая ссылка на эту страницу: