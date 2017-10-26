Американцы наряжают своих собак к Хэллоуину

Популярность Хэллоуина в Соединённых Штатах растёт с каждым годом. Отмечают его теперь и вместе с домашними питомцами. Хозяева с удовольствием наряжают своих собак в самые разнообразные костюмы.

[владелица собаки]:

«Хэллоуин – мой любимый праздник. Я украшаю квартиру, но мне ещё хочется купить костюм для собаки, чтобы мы хорошо смотрелись рядом».

Четвероногие друзья запросто превращаются в королей, медвежат и даже пиратов. Обычно самые популярные наряды – в виде тыкв и пчёлок. Но покупатели хотят попробовать и что-нибудь новенькое.

[владелица собаки]:

«В этом году здесь есть тыквы, это классический костюм. Мы уже покупали такой в прошлом году. Но в этот раз мы хотим подобрать что-нибудь другое».

Особенно популярны в этом году костюмы героев «Звёздных войн».

[Лилли Ривера, сотрудница магазина]:

«Их спрашивают очень часто. Поклонники «Звёздных войн» просто с ума сходят от костюма Йоды. В октябре у нас очень бурная торговля».

По прогнозам, Хэллоуин в этом году отпразднует почти две трети взрослых американцев. И 16% из них будут наряжать и своих четвероногих питомцев.

[Элисон Левин, стилист и владелица собаки]:

«Соцсети – вот главный стимул. Людям нравится показывать свои наряды. Они также любят загружать фото своих питомцев в их костюмах».

Хэллоуин отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Раньше его праздновали только в англоязычных странах на территории Европы. Но с XIX века стали отмечать в США и Канаде, а затем – в Азии, Австралии и Новой Зеландии.