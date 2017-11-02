Гигантские змеи встречают души умерших в Гватемале

По местному поверью, мёртвые и живые воссоединяются ровно в четыре часа вечера.
На змеях пишут разные послания, которые затрагивают актуальные темы из мира политики, культуры и религии.
[Сантьяго Кобос, житель Гватемалы]:
«Это ежегодная традиция и один из главных праздников года, который отражает ценности и традиции Гватемалы. Змеев делают и дети, и взрослые. Они передают послание добра и мира для страны и всех остальных стран».
Этой традиции уже около века.
[туристка из Франции]:
«Мы впервые приехали в Гватемалу. Под впечатлением, потому что змеи просто огромные, столько красок, прекрасно! Нам интересно, как они их делают».
День мёртвых 1 и 2 ноября отмечают и в других странах Южной и Северной Америки. Праздник являет собой сочетание католицизма с традициями индейцев майя и ацтеков.
Это Боливия. Здесь строят алтари с угощениями для умерших и их фотографиями. Также для них делают специальную выпечку. Эти булки с начинкой называют «танта вава». Изображают они младенцев или детей. Как верят боливийцы, эти угощения облегчают для душ умерших их путешествие на землю.
[Маргарита Калле, жительница Боливии]:
«Умер мой муж, поэтому я делаю эту “танта ваву”, чтобы помянуть его в День всех святых».
В 2003 году ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия человечества.
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