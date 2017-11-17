20 стран присоединились к альянсу по отказу от угля

В немецком Бонне продолжается Конференция ООН по проблемам климата. В четверг на ней договорились о создании Международного альянса по отказу от угля в производстве электроэнергии к 2030 году. К нему присоединилось 20 стран, два американских штата и три канадских провинции.

Об отказе от этого ископаемого топлива некоторые страны объявили после подписания Парижского климатического соглашения в 2015 году. Многие из них вошли в альянс. Они планируют делиться технологиями для сокращения выбросов СО2.

[Кэтрин Маккенна, министр окружающей среды Канады]:

«Канада к 2030 году будет отказываться от угля. Это нам поможет достичь цели: получать 90% электроэнергии без угля. Путь отказа для каждой страны разный, но все мы здесь по одним и тем же причинам».

Учёные говорят, что 40% выбросов парниковых газов и СО2 в мире формируются в результате использования угля в производстве электроэнергии.

[Николя Юло, министр окружающей среды Франции]:

«К 2022 году мы запретим производство электричества путём сжигания угля. Конечно, мы всех поддерживаем и поздравляем с созданием альянса».

Решения альянса не будут носить обязательного характера. Его участники надеются, что к следующей климатической конференции число входящих в него стран достигнет 50. В 2018 мероприятие будет принимать польский город Катовице – один из самых загрязнённых в Европе.

При этом, к альянсу не присоединились крупнейшие мировые пользователи угля, среди которых Китай, Индия, США, Германия и Россия.

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