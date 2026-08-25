Гигантские куклы прошли парадом на фестивале рыбаков в Португалии

Гигантские куклы, барабанщики и сотни женщин в традиционных одеждах – в португальском городе Виана-ду-Каштелу проходит один..

Гигантские куклы, барабанщики и сотни женщин в традиционных одеждах – в португальском городе Виана-ду-Каштелу проходит один из старейших фестивалей Португалии – Ромария да Сеньора д’Агония. Традиция, позаимствованная у испанской Галисии, пришла сюда в конце XIX века. Праздник посвящён покровительнице рыбаков.

Участницы парада надевают наряды, которые в старину носили в их родных местах. Фестиваль – это и ещё и повод продемонстрировать массивные фамильные украшения из золота.

[Ракель, участница парада]:

«Красный наряд самый распространённый, потому что в былые времена его носили женщины, работавшие в полях. Но есть много разных цветов и разных костюмов. Мой, чёрный, считается одним из самых дорогих».

После парада в городе проходит своеобразный крестный ход – «Просиссао ао Мар». Церемонию также проводят в честь покровительницы рыбаков. Участники проносят по улицам статуи святой, направляясь к морю.

[Ракель, участница парада]:

«Этот фестиваль называется «Ромария да Сеньора д’Агония». Он очень важен для нас, потому что дарит благословение рыбакам и жителям города».

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Каждый год красочный праздник привлекает более миллиона гостей. Так что Виана-ду-Каштелу с населением менее 90 000 человек в дни фестиваля переполнена.

Туристов здесь ждут не только шествия. В ресторанах можно попробовать блюда местной кухни, причём из рыбы, выловленной местными рыбаками.

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