Расплавленную лаву хотят использовать для строительства городов

Исландские архитекторы всерьёз обдумывают, как можно использовать раскалённую лаву в качестве строительного материала. Эта идея зародилась..

Исландские архитекторы всерьёз обдумывают, как можно использовать раскалённую лаву в качестве строительного материала. Эта идея зародилась ещё в 2018 году.

С вулканической активностью в стране знакомы не понаслышке. Так, город Гриндавик за последние несколько лет пережил девять извержений. И учёные пока не могут предсказать, когда вулканическая активность прекратится.

[Арнхильдюр Паульмадоуттир, архитектор]:

«У нас произошло извержение вулкана Холюхрёйн, недалеко от крупного ледника Ватнайёкудль, и огромное количество лавы просто разлилось по местности. И, увидев эти цифры, мы подумали: «Это как бетон, только без цемента, так почему бы не использовать этот материал?»».

Архитекторы считают, что в лавовом потоке достаточно строительного материала, чтобы за несколько недель возвести фундамент целого города.

[Арнар Скарпхьединнссон, архитектор]:

«Лава может быть очень разной. Она обладает различными материальными свойствами. В природе можно встретить базальт. У него жесткая кристаллическая структура, и он очень прочный».

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Архитекторы полагают, что воплотить идею в жизнь получится уже к 2150 году.

Они рассматривают несколько возможных концепций. Например, расплавленную лаву смогут собирать роботизированные машины.

Также материал можно подавать контролируемым потоком и сразу формировать из него стены и другие элементы, а затем охлаждать.

Архитекторы говорят, что строительная индустрия заинтересована в использовании такого материала, поскольку это снизит загрязнение атмосферы.

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