Ткёт и шьёт: как дизайнер создаёт одежду с нуля

В этой мастерской в Найроби нет места спешке и погоне за количеством. Здесь дизайнер Хиллари Мукабва..
Дата загрузки: 2026-08-26
В этой мастерской в Найроби нет места спешке и погоне за количеством. Здесь дизайнер Хиллари Мукабва ткёт полотно на ручном ткацком станке. Из хлопковых тканей шьёт одежду, сумки и другие вещи. Главная идея – создавать изделия традиционным способом.
[Хиллари Мукабва, владелец ателье Mukabwa Studio]:
«Ручные станки в отличие от электрических традиционны, поэтому несут в себе историю. Они создают произведения искусства. Вместо масс-маркета получаются ткани с глубоким смыслом».
Создание отреза материи на ручном ткацком станке может занять несколько дней. Дизайнер говорит, что ключевое в этом процессе – любовь к ремеслу.
[Хиллари Мукабва, владелец ателье Mukabwa Studio]:
«Я хотел возродить старинные методы, поскольку в них и живёт культура. В них кроется идентичность. Так мы узнаём о своих корнях, о том, чем занимались раньше, и получаем уникальные вещи, которые ассоциируются с нами».
Дизайнер при создании тканей вдохновляется городским ландшафтом и природой. Его изделия привлекают многих клиентов.
[Мэйлон Джиннетт, покупательница]:
«Мне нравится эта одежда, потому что она качественная, сделана из чистого органического хлопка и уникальна. Большинство этих изделий неповторимы».
Сначала дизайнер изготавливал сумки-шопперы. Потом стал создавать одежду. В основном её шьют под заказ.
Дизайнер также обучает ткачеству молодых мужчин и женщин. Видит в этом возможность сохранить знания и историю для следующих поколений.
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