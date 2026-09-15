Световой меч Дарта Вейдера, шлем Мандалорца, коллекционные карточки с автографами и оригинальные костюмы из вселенной «Звёздных..

В Токио перед аукционом представили реквизит из «Звёздных войн»

Световой меч Дарта Вейдера, шлем Мандалорца, коллекционные карточки с автографами и оригинальные костюмы из вселенной «Звёздных войн» – лишь некоторые экспонаты выставки в Токио. Все эти предметы уйдут с молотка.

Световой меч Дарта Вейдера выставляли на торги и ранее. В первый раз его продали за 3,6 миллиона долларов. Сейчас аукционисты рассчитывают выручить ещё больше.

[Джо Маддалена, вице-президент Heritage Capital]:

«Это не просто световой меч – именно им пользовался Дарт Вейдер в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Такой шанс выпадает раз в жизни. Это единственный известный экземпляр, подлинность которого подтверждена путём сопоставления с кадрами фильма».

В целом на аукцион выставят 40 световых мечей. В числе редких экспонатов – и оружие Дарта Мола из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Роль злодея сыграл актёр и мастер боевых искусств Рэй Парк.

[Джо Маддалена, вице-президент Heritage Capital]:

«Эти клинки крепились к рукоятям, чтобы актёр мог по-настоящему драться и создавать нужный эффект. А уже потом на этапе компьютерного моделирования добавляли свечение меча. Но это именно боевые клинки: на них видны следы от ударов, полученных в схватках с джедаями».

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Аукционными лотами также станут сотни предметов реквизита из знаменитой космической саги. Среди них выделяются меч Квай-Гона Джинна, которого играл Лиам Нисон, шлем Мандалорца с автографом Педро Паскаля, костюм Дарта Вейдера, дроид R2-S8 из фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», коллекционная карточка Люка Скайуокера 1977 года с автографом Марка Хэмилла, а также шлем штурмовика из «Изгоя-один». Его, кстати, оценивают всего в 20-30 тысяч долларов.

[Джо Маддалена, вице-президент компании Heritage Capital]:

«И всё же представьте, каким замечательным экспонатом вашей коллекции он мог бы стать. На мой взгляд, ничто так не ассоциируется со «Звёздными войнами», как штурмовик».

Дата и место проведения аукциона пока неизвестны. Выставка в Токио продлится до конца октября. А торги предварительно намечены на ноябрь.

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