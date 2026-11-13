Павианы-грабители вносят хаос в жизнь южноафриканского городка

Медвежьи павианы стали настоящей проблемой для жителей городка Саймонстаун в ЮАР. Обезьяны бегают по крышам домов,..

Медвежьи павианы стали настоящей проблемой для жителей городка Саймонстаун в ЮАР. Обезьяны бегают по крышам домов, пытаются проникнуть внутрь через окна и двери, а порой дерутся с собаками.

Главная цель незваных гостей – найти еду. Рядом с прибрежным городком обитают примерно 60 медвежьих павианов. Днём они совершают набеги на дома людей, а ночью возвращаются на возвышенности.

К Питеру обезьяны забирались уже несколько раз.

[Питер Уиллис, житель Саймонстауна]:

«Кто-то оставил окно открытым, и они устроили настоящий погром. Повсюду остались арахисовая паста, джем, разбитые банки, следы лап – даже на потолке, порванные шторы, в общем, полное разорение. Видимо, они наелись чего-то, что вызвало у них возбуждение, и начали крушить всё вокруг».

Животные привыкли находить пищу в домах и мусорных баках, и теперь их всё труднее держать на расстоянии.

В Кейптауне специалисты уже используют громкие устройства для отпугивания павианов. Но власти Саймонстауна говорят, что в их местности такой метод недостаточно эффективен. Они решили переместить павианов в специально созданные вольеры. Там животные будут находиться за электрическими ограждениями под постоянным присмотром. Площадь каждого вольера составит от двух до трёх с половиной гектаров. Самцов планируют стерилизовать, и через 20–30 лет проблема решится сама собой.

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Власти также рассматривали возможность выпустить павианов в другие дикие природные зоны. Однако пришли к выводу, что это может навредить как самим животным, так и экосистемам, в которые их поместят.

Между тем мнения жителей городка разделились. Некоторые считают, что павианы наносят слишком большой ущерб и угрожают безопасности людей и домашних питомцев. А некоторые заявляют, что обезьяны как исконные обитатели этой местности имеют право свободно перемещаться.

Решение городских властей отловить животных лишь обострило разногласия.

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