В Вашингтоне стрелок убил человека и ранил ещё четверых

В Вашингтоне вооружённый мужчина застрелил человека в фитнес-клубе, после чего скрылся и ранил ещё четверых. Инцидент..
Дата загрузки: 2026-11-14
В Вашингтоне вооружённый мужчина застрелил человека в фитнес-клубе, после чего скрылся и ранил ещё четверых. Инцидент произошёл в популярном районе Логан-Серкл в полутора километрах от Белого дома.
По данным полиции, около восьми утра подозреваемый открыл огонь в спортзале VIDA Fitness и убил управляющего зданием. Люди, находившееся внутри, в панике выбежали наружу.
[Джеймс Спеллман, житель Вашингтона]:
«Мы в спешке схватили свои вещи. Мы не знали, остался ли стрелок в здании, поэтому просто бросились бежать. Выскочили на улицу и буквально через секунду-другую услышали новые выстрелы, совсем рядом со спортзалом. Мы тут же бросились кто куда».
После стрельбы в спортзале подозреваемый поднялся в свою квартиру на седьмом этаже здания, где находится клуб. С балкона он стал стрелять по прохожим и ранил четверых. Один из них находится в критическом состоянии.
Полицейские около часа вели с подозреваемым переговоры по телефону. В ходе этого мужчина застрелился. Это был 55-летний врач Мэтт Уэйд Ламберт. По версии следствия, причиной нападения мог стать продолжительный конфликт с управляющим зданием.
Ламберт судился с управляющей компанией из-за проблем с плесенью, сыростью и протечками в своей квартире. Он утверждал, что она стала непригодной для проживания. На судебные разбирательства мужчина потратил более 300 тысяч долларов.
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