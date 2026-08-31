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Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пять человек пострадали

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пять человек пострадали

Стрельба произошла на рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау. Погибла молодая итальянка, которая проживала в Швейцарии. Ещё..

Дата загрузки: 2026-09-01

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пять человек пострадали

Стрельба произошла на рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау. Погибла молодая итальянка, которая проживала в Швейцарии. Ещё одна женщина и четверо мужчин получили ранения разной степени тяжести, но их жизнь вне опасности. Полиция ведёт масштабную розыскную операцию.

Трагический инцидент произошёл в ночь на воскресенье на ипподроме «Шахен», где проходил фестиваль электронной музыки. Организаторы ожидали примерно 3500 человек. Около половины третьего ночи прозвучали выстрелы.

[Маттиас Шильдкнехт, представитель полиции]:
«На месте преступления сотрудники экстренных служб нашли гильзы двух разных калибров. Это гильзы от 9-миллиметровых патронов. Их обычно используют в пистолетах. Кроме того, мы нашли более десятка гильз от патронов для длинноствольного оружия».

Полиция не знает, сколько было стрелков. Насчёт мотивов есть несколько предположений.

[Михаэль Леопольд, начальник полиции кантона Аргау]:
«Первая версия – это теракт, вторая – беспорядочная стрельба, а третья – просто криминальный инцидент, мотив которого нам пока неизвестен».

К розыску также подключилась полиция немецкого города Фрайбург, который находится недалеко от Арау.

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