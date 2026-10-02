Amnesty призывает приостановить все казни в США после неудачной смертельной инъекции Кристе Пайк

Amnesty International призывает ввести мораторий на смертные казни по всей территории США. Поводом стала неудачная казнь Кристы Пайк в Теннесси 30 сентября. Пайк получила две дозы пентобарбитала, но осталась жива. По словам её адвоката, она находится в критическом состоянии в больнице.

[Рэнди Спайви, адвокат Кристы Пайк]:

«Криста сейчас жива. Мы пока не знаем, каков её прогноз и почти не получаем информации о состоянии её здоровья. Но мы знаем, что сейчас она жива и получает необходимую медицинскую помощь».

Amnesty заявила, что Теннесси использует пентобарбитал как единственный препарат для смертельной инъекции. При этом власти штата не раскрывают подробности о закупке препаратов, их поставщиках и контроле их качества.

[Джастин Маццола, исследователь Amnesty International]:

«Мы знаем, что в их протоколе используется одна доза пентобарбитала, но почти ничего не знаем о самих действующих протоколах, потому что в Теннесси всё окутано тайной. Это действительно не позволяет обеспечить какую-либо прозрачность или оспорить то, как вводятся эти препараты, каково их качество, откуда они поступают и от кого».

Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил все казни в штате до конца года и распорядился провести независимую проверку инцидента.

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Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления Пайк было 18 лет. Она могла стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет.

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