Новые модели BMW и Mini дебютируют на крупнейшем автосалоне Греции

Европейская модель Mini Countryman предстала на мотор-шоу в Афинах в более дерзком облике. Специальная версия Untamed..

Европейская модель Mini Countryman предстала на мотор-шоу в Афинах в более дерзком облике. Специальная версия Untamed получила полный привод, внедорожные шины и увеличенный дорожный просвет. Теперь кроссовер больше приспособлен к условиям вне асфальта.

[Антонис Аданалис, сотрудник компании Mini]:

«Это первая версия, наделённая внедорожным характером. Причём технические характеристики автомобиля остались прежними и исполнение Untamed доступно для большинства модификаций Mini Countryman».

Mini также демонстрирует на автошоу трёхдверный Cooper, электрический кроссовер Aceman и две электрические версии Countryman.

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Курс на переход к электротяге прослеживается на всей выставке. Компания BMW впервые привезла в Грецию свой новый полностью электрический i3. Это вторая модель нового поколения Neue Klasse, пополнившая семейство 3-й серии.

[Константинос Диамантис, сотрудник компании BMW]:

«Спрос на электромобили на рынке постоянно растёт. Мы начали активно инвестировать в электротранспорт ещё в 2013 году. Именно тогда мы впервые представили BMW i3 – модель, которая кардинально отличалась от остальных и воплощала совершенно новую для того времени философию. С тех пор наши технологии и модельный ряд значительно эволюционировали».

В числе европейских брендов здесь также присутствуют Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche. А компанию им составляют автопроизводители из Японии, Южной Кореи и США.

Впрочем, по темпам перехода на полностью электрические автомобили Греция пока отстаёт от общеевропейских показателей.

[Петрос Пицинис, автомобильный журналист]:

«Доля полностью электрических автомобилей в Греции в прошлом году составила примерно 6,5%, тогда как в среднем по Европе этот показатель достигает 20%. Но в Греции есть значительный потенциал для роста, что подтверждает и эта выставка, где представлено множество электромобилей».

Между тем на международных автошоу всё более заметным становится присутствие китайских компаний. Например, Changan выбрала Афины местом европейской премьеры подзаряжаемого гибрида Deepal S07.

[Томас Хаидис, сотрудник компании Changan]:

«Ранее мы были знакомы с полностью электрической модификацией этого автомобиля, но теперь пришло время оценить и версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Запас хода этого автомобиля на электротяге – не менее 100 километров, а суммарный запас хода превышает 1060 километров».

По мнению экспертов, греки, возможно, станут чаще покупать электромобили, поскольку сейчас появляются модели с ценой более доступной, чем она была изначально.

Выставка Auto Athina продлится до 11 октября. Свои модели на ней представляют более 50 брендов.

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