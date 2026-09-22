Тысячи фонарей осветили Гонконг к Празднику середины осени

Мягкое свечение и яркие цвета – парк Виктория в Гонконге украшают сотни фонариков. Этот международный фестиваль..

Мягкое свечение и яркие цвета – парк Виктория в Гонконге украшают сотни фонариков. Этот международный фестиваль посвящён Празднику середины осени.

Главная достопримечательность – «Всемирный бульвар фонарей». Здесь представлено больше 3000 творений. Дизайн вдохновлён культурой 20 стран, таких как Китай, Португалия, Франция и Германия.

Инсталляция под названием «Игра света и тени» – пример сочетания традиционного искусства изготовления фонарей с современными световыми эффектами. Авторы создали композицию из светящихся баньяновых деревьев. Они характерны для Гонконга и символизируют единение людей.

[Чжу Минтао, мастер по изготовлению фонарей]:

«Кроме того, мы представили фонари в стиле Циньхуай. Это цветы лотоса, а также карпы и золотые рыбки – символы удачи и благополучия».

Искусству изготовления фонарей в стиле Циньхуай уже более 1700 лет. Композиции «Врата дракона» и «Лотос в лунном свете» тоже выполнены в этой технике.

[Линда, туристка из Германии]:

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«Для меня это словно маленькое чудо, ведь я никогда раньше не видела ничего подобного. Я всё гадала, откуда берутся эти фонарики – это настоящее волшебство».

Праздник середины осени ежегодно отмечают в Китае и других странах Восточной Азии. Раньше его посвящали сбору урожая и полнолунию. Теперь это тёплый семейный праздник.

[Вирджиния, жительница Гонконга]:

«Прежде всего, эти фонари напоминают мне о полной луне – времени, когда семьи собираются вместе, и это приносит много радости».

На фестивале также представлены фонарики, созданные в самом Гонконге. В галерее можно увидеть традиционные для города образы, включая фонарики в форме кроликов и золотых рыбок.

Другие инсталляции вдохновлены местной кухней и повседневной жизнью: это фонарики в виде популярной еды, такие как гонконгские вафли, рыбные шарики с карри, яичные тарталетки, лапша с вонтонами и димсам.

В этом году праздник Середины осени выпадает на 25 сентября. А фестиваль фонарей продлится до 27 сентября.

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