Как прошлое может стать будущим, показали на Парижском автосалоне. Это новая интерпретация легендарного Citroën 2CV, который..

Как прошлое становится будущим: Citroën, Renault и Peugeot представили ретроконцепты на Парижском автосалоне

Как прошлое может стать будущим, показали на Парижском автосалоне. Это новая интерпретация легендарного Citroën 2CV, который прославился своей простотой. Он дебютировал в 48-м году. А сейчас французская марка представляет электрический концепт с узнаваемым дизайном.

[Антуан Гайо-Древон, сотрудник компании Citroën]:

«Всё очень просто. Если взглянуть на исходное техническое задание для модели 2CV, то заложенные в ней принципы остаются актуальными и для современного общества. Тогда была цель создать доступный, лёгкий и простой в эксплуатации автомобиль. Того же самого люди ждут и сегодня».

Концепт-кар сохранил характерные черты оригинала, включая круглые фары, открывающуюся крышу и простые дверные ручки. Запустить серийное производство планируют в 2028 году. Цены будут начинаться примерно от 15 000 евро.

Компания Peugeot также обратилась к историческим истокам. Она представляет футуристичный электромобиль E-T16. Это дань уважения легендарной модели 205 T16, которая победила в чемпионате мира по ралли в 85-м и 86-м годах. Новые дизайнерские решения, как ожидается, появятся в электрической версии Peugeot 208 следующего поколения.

[Фил Йорк, сотрудник компании Peugeot]:

«Это ультраспортивный взгляд на автомобиль B-класса, вдохновлённый моделью 205 T16 сорокалетней давности и предвосхищающий появление нового E-208 в следующем году».

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Renault тоже направила взгляд в 80-ые и вместо очередного кроссовера создала современный семейный автомобиль E-Space Concept. За основу взята модель Espace, которую часто называют первым серийным минивэном в мире.

А это Alpine A310 Vision – переписанная в новом дизайне спортивная история бренда. Прообразом стало спортивное купе, которое появилось в 70-х.

[Капусин Лоренци, сотрудница компании Alpine]:

«Устремляясь в настоящее и будущее, мы переосмысливаем достижения Alpine прошлых лет. Мы знаем, куда движемся, но помним и о своих истоках, сохраняя тем самым преемственность традиций Alpine».

Возвращение к собственному прошлому происходит на фоне стремления европейских автопроизводителей привлечь покупателей в условиях растущей конкуренции, особенно с китайскими компаниями.

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