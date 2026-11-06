Икра и Porsche: авиакомпании делают ставку на роскошь

Икра и дизайнерские пижамы. Так Air France привлекает пассажиров в обновлённый первый класс La Première. Билет..

Икра и дизайнерские пижамы. Так Air France привлекает пассажиров в обновлённый первый класс La Première. Билет из Парижа в Нью-Йорк и обратно стоит почти 14 тысяч долларов.

До самолёта этих клиентов довозят на Porsche Cayenne. В аэропорту Шарль-де-Голль для них предусмотрены отдельный вход и досмотр. До вылета можно отдохнуть в специальном зале со спа. Меню на борту разрабатывают повара, отмеченные звёздами Michelin.

В новом салоне убрали верхние багажные полки, чтобы сделать пространство похожим на частный самолёт. Для ручной клади предусмотрели индивидуальные выдвижные отсеки.

[Фабьен Пелу, представитель Air France]:

«К самолёту вас доставляет отдельный автомобиль. Затем вы попадаете в свой индивидуальный салон, где есть и кресло, в котором можно поесть, поработать или посмотреть фильм, и диван, который превращается в полностью горизонтальную кровать». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В ближайшие пять лет Air France планирует вложить в улучшение обслуживания миллиард евро. Средства пойдут на залы ожидания, салоны и Wi-Fi. Изменения затронут все классы. Ещё миллиард евро в год компания направляет на обновление авиапарка.

Ставку на дорогие билеты делают на фоне растущих расходов. С начала года авиатопливо подорожало более чем вдвое. На него приходится от 30 до 40 процентов затрат авиакомпаний. Повышение тарифов при этом отпугивает пассажиров, которые стараются экономить.

Другие перевозчики тоже расширяют предложения для состоятельных клиентов. Air India обновила салоны на части международных маршрутов. А British Airways планирует сократить общее число кресел в своих Airbus A380 и увеличить долю мест повышенной комфортности.

Короткая ссылка на эту страницу: