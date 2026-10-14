Тысячи школьников и студентов вышли на демонстрации по всей Франции. Протесты продолжаются уже несколько недель. А..

Вслед за Францией и Испанией: студенты в Греции и Албании присоединились к протестам

Тысячи школьников и студентов вышли на демонстрации по всей Франции. Протесты продолжаются уже несколько недель. А теперь к ним присоединились и студенты в Албании и Греции.

Французские школьники недовольны ветхим состоянием зданий, переполненностью классов и нехваткой учителей. К протестам присоединились многие преподаватели и представители некоторых левых профсоюзов.

[Зои Дюпюи, протестующая]:

«Мы просто требуем достойных условий жизни, чтобы нормально учиться – без риска, что на голову рухнет потолок, с преподавателями и без закрытия учебных программ. Замена отсутствующих учителей – это, безусловно, шаг вперёд, но этого недостаточно». [Мари-Од Гуинар, член профсоюза CGT]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В детских садах те же проблемы, что и в школах. Здания обветшали: летом в помещениях слишком жарко, а зимой в некоторых – ледяной холод. Правительство урезало бюджет на ремонт зданий на 40 миллионов евро, хотя мы только что пережили рекордную жару. Это неприемлемо».

По данным властей, на демонстрации по всей Франции вышли более 160 000 человек. Профсоюзы оценивают число участников в 480 000.

Хотя протесты в основном проходят мирно, но некоторые радикально настроенные участники устраивают беспорядки.

На парижской площади Вобан протестующие забрасывали правоохранителей петардами. Те в ответ применили слезоточивый газ и водомёты. В Нанте нарушителей порядка также разогнали слезоточивым газом.

Протесты вспыхнули ещё в сентябре в городе Кретей. Потом охватили всю Францию. Школьники бойкотировали занятия, блокировали входы в учебные заведения и нападали на учителей. Сотни школ были вынуждены закрыться из-за нанесённого ущерба или насилия.

Вслед за Францией студенческие протесты начались и в Албании. В Тиране демонстранты бросали кирпичи и бетонные блоки в сторону Министерства образования. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона. Протестующие требовали улучшить условия в университетах, снизить стоимость образования и оказывать студентам финансовую поддержку, а также помощь в трудоустройстве.

А это Афины, Греция. Здесь, напротив здания парламента страны, студенты вузов разбили палаточный лагерь. Так они протестуют против высоких расходов на жильё и образование.

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