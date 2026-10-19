Смертоносная давка в Индии: 17 погибших

Снова смертоносная массовая давка в Индии. Как сообщили местные СМИ, в результате столпотворения на религиозном празднике..
Дата загрузки: 2026-10-20
Снова смертоносная массовая давка в Индии. Как сообщили местные СМИ, в результате столпотворения на религиозном празднике в городе Калькутта в восточной части страны погибли не менее 17 человек.
[Умеш Рай, министр штата Западная Бенгалия]:
«Внезапный приток людей в павильон привёл к давке. Это трагическое происшествие. Семнадцать человек погибли, 25 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в различные больницы для оказания медицинской помощи».
Дурга-пуджа – ежегодный многодневный индуистский праздник в штате Западная Бенгалия – собирает огромное число людей у временных сооружений, называемых «пандалами», в которых размещаются изображения богини Дурги.
По информации местного телевидения, давка случилась у выхода в районе Гириш-парк. Большое число верующих пыталось покинуть место проведения праздника из-за сильного дождя.
Канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди пообещала выплатить денежные компенсации в связи с трагедией: семьи погибших получат около 2100 долларов США, пострадавшие – по 500 долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: