Смертоносная давка в Индии: 17 погибших

Снова смертоносная массовая давка в Индии. Как сообщили местные СМИ, в результате столпотворения на религиозном празднике..

Снова смертоносная массовая давка в Индии. Как сообщили местные СМИ, в результате столпотворения на религиозном празднике в городе Калькутта в восточной части страны погибли не менее 17 человек.

[Умеш Рай, министр штата Западная Бенгалия]:

«Внезапный приток людей в павильон привёл к давке. Это трагическое происшествие. Семнадцать человек погибли, 25 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в различные больницы для оказания медицинской помощи».

Дурга-пуджа – ежегодный многодневный индуистский праздник в штате Западная Бенгалия – собирает огромное число людей у ​​временных сооружений, называемых «пандалами», в которых размещаются изображения богини Дурги.

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По информации местного телевидения, давка случилась у выхода в районе Гириш-парк. Большое число верующих пыталось покинуть место проведения праздника из-за сильного дождя.

Канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди пообещала выплатить денежные компенсации в связи с трагедией: семьи погибших получат около 2100 долларов США, пострадавшие – по 500 долларов.

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