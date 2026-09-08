Как двум непальцам удалось выжить в затопленном тоннеле гидроэлектростанции, рассказали руководители спасательной операции. Кабира Махарджана и..

Спасатели из Непала рассказали, как двум мужчинам удалось выжить в затопленном тоннеле

Как двум непальцам удалось выжить в затопленном тоннеле гидроэлектростанции, рассказали руководители спасательной операции. Кабира Махарджана и Санджая Саха спасли через девять дней после смертоносного наводнения в Непале.

Мужчины работали в кабельном тоннеле ГЭС «Тришули 3А». Когда мощный поток воды и грязи обрушился на долину, он сравнял с землёй деревни и затопил сеть из 12 гидроэлектростанций, где были сотни рабочих.

В это время Кабир и Санджай находились примерно в 160 метрах от входа в тоннель. В том месте, где они были, образовался воздушный карман. Мужчины решили не тратить силы и не искать выход.

[Шри Рам Неупане, руководитель спасательной операции]:

«Два человека выжили благодаря тому, что уровень воды снижался, и в воздушном кармане оставалось минимальное количество кислорода, необходимое для выживания. Кроме того, они не тратили силы и не двигались».

Жена Кабира говорит, что муж постоянно чувствовал сильный голод.

[Хира Шова Махарджан, жена выжившего]:

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«Он ничего не ел. Вокруг была грязная вода, и он пил эту воду».

Руководители спасательной операции рассказали, что тоннели оказались под толщей грязи и завалов высотой от 15 до 30 метров. Первым делом решили откопать вход в наклонный кабельный тоннель, поскольку оттуда можно было бы добраться до остальных тоннелей.

При этом вход обнаружили не сразу из-за погрешности в чертежах. На то, чтобы добраться до него, потребовалось шесть дней. Переодически спасатели останавливали технику и прислушивались к звукам. Когда до мужчин оставалось метров десять, из темноты послышались слова: «Мы здесь».

Кабир пострадал больше Санджая и теперь восстанавливается в больнице.

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