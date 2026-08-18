Снова смертоносная массовая давка в Индии: 7 погибших

Снова смертоносная массовая давка в Индии. Инцидент произошёл в индуистском храме в штате Бихар на востоке..

Снова смертоносная массовая давка в Индии. Инцидент произошёл в индуистском храме в штате Бихар на востоке страны. Погибли семь человек, более десятка пострадали.

Раненых доставили в районную больницу.

[Пинки Кумари, пострадавшая в давке]:

«В конце очереди было очень много людей, огромная очередь. Все толкались, и вдруг упал электрический столб. Там же был электрический провод, я из-за этого поранилась. После этого меня придавило, и я потеряла сознание. Что было потом, я не знаю».

Трагедия случилась рядом с храмом Ашок-Дхам в округе Лакхисарай. Тысячи верующих собрались там на молитву. Давка началась около 6:30 утра.

Все погибшие – женщины.

[Шайлендра Кумар, глава окружного магистрата]:

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«На женскую очередь слева после падения столба началось давление. В результате женщины падали одна на другую».

Власти пытаются найти ответственных в смертоносном инциденте. Ведётся следствие.

Массовые давки со смертельным исходом – в Индии явление частое. Как правило, такое происходит на религиозных фестивалях, куда собираются большие толпы людей – порой несколько миллионов человек. При этом пространства ограничены, а меры безопасности и контроля минимальны.

Так, в январе прошлого года не менее 30 человек погибли, когда десятки тысяч индуистов бросились омываться в священной реке во время фестиваля Маха-Кумбх.

А в 2013 году паломники в храме в центральном штате Мадхья-Прадеш запаниковали из-за опасений обрушения моста. Тогда погибли не менее 115 человек, в том числе утонули в реке.

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