Пожилую женщину нашли живой на 11-й день после смертоносного наводнения в Непале. Семья Чандики Кумари Шрестхи..

11 дней ждала спасения: женщина чудом выжила во время наводнения в Непале

Пожилую женщину нашли живой на 11-й день после смертоносного наводнения в Непале. Семья Чандики Кумари Шрестхи уже начала проводить траурные ритуалы, считая родственницу погибшей.

Спасатели обнаружили женщину в разрушенном доме в деревне Бетравати, которую потоки воды и грязи буквально стёрли с лица земли. Чандика выжила, оказавшись в небольшом воздушном кармане.

[Махендра Дарнал, полицейский]:

«Во время спасательной операции мы услышали крик: «Спасите». С помощью оборудования мы расчистили грязь и обломки, и наша спасательная команда обнаружила 64-летнюю Чандику Шрестху живой».

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Спасательная операция длилась 45 минут. После этого женщину доставили на вертолёте в военный госпиталь.

Чандика была в числе сотен пропавших без вести в Бетравати. Этот район стал одним из наиболее пострадавших от наводнения в Непале. Рынок и большинство жилых домов, включая и четырёхэтажные, почти полностью погребены под грязью и обломками.

[Дил Бахадур Магар, местный житель]:

«Когда я бежал, чтобы спастись, под ногами тряслись холмы. Я повредил ногу и вывихнул лодыжку, но продолжал бежать. Теперь мы, выжившие, живём здесь в палатках».

Спасатели продолжают извлекать десятки тел погибших в Бетравати. Так, на прошлой неделе в небольшом магазине нашли 24 жертвы.

Наводнение в Непале и Китае произошло 26 августа. По данным непальских властей, число жертв в стране достигло 1340. Почти 5000 человек, включая 589 иностранцев, числятся пропавшими без вести. Спасены более 13 000 человек.

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