Тысячи мигрантов остаются в испанском эксклаве Сеута после массового перехода границы со стороны Марокко в конце..

Мигрант из Марокко два месяца живёт на пляже Сеуты и надеется получить убежище

Тысячи мигрантов остаются в испанском эксклаве Сеута после массового перехода границы со стороны Марокко в конце июля. Большинство марокканцев тогда добровольно вернулись, но некоторые предпочли остаться в надежде получить убежище. Хамед – в их числе. Он живёт в палатке на пляже уже два месяца.

[Хамед, мигрант из Марокко]:

«Мы терпеливы: просто ждём возможности подать прошение об убежище и надеемся получить шанс. Если заявление примут – хорошо. Если нет – что ж, ничего не поделаешь».

В июле в эксклав в Северной Африке хлынули более 72 000 мигрантов. После того как большинство вернулись в Марокко, на испанской территории остались примерно 12 000 человек, включая несовершеннолетних. Это оценка федерального правительства, а местные власти говорят, что мигрантов намного больше.

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Всё это создало огромную нагрузку на миграционную службу, и взрослые мигранты просто не могут дождаться своей очереди, чтобы подать заявление.

Для марокканцев ситуация ещё сложнее. Их страна считается безопасной. Так что получить убежище крайне трудно. Однако Хамед надеется на лучшее и готов ждать и дальше.

[Хамед, мигрант из Марокко]:

«Я не против остаться здесь хоть на всю жизнь. Ведь в Марокко я прожил 26 лет и ничего не добился, несмотря на то, что учился и получил дипломы. Но надежда у меня всё же есть, поэтому нужно терпеливо ждать своего шанса».

Между тем Испания готовит более жёсткие правила рассмотрения заявлений на убежище для прибывших в Сеуту, включая ускоренное прохождение процедуры и высылку тех, кто не соответствует требованиям.

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