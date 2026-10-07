Бесплатные занятия физкультурой помогают пожилым австралийцам крепче стоять на ногах

Пожилая австралийка Сандра Франклин из Брисбена два года назад потеряла мужа и с тех пор вынуждена..

Пожилая австралийка Сандра Франклин из Брисбена два года назад потеряла мужа и с тех пор вынуждена всё делать самостоятельно.

[Сандра Франклин, жительница Брисбена]:

«Поначалу мне было очень тяжело, но потом я серьёзно сказала себе: нет, вставай и делай. Единственный способ справиться – это оставаться активной».

Для 79-летней Сандры поддерживать хорошее физическое состояние крайне важно. Это возможность крепко стоять на ногах во всех смыслах.

[Сандра Франклин, жительница Брисбена]:

«Нельзя же просить продавца положить товар в пакет и донести его до дома. Нужно задействовать собственные силы».

Сандра с десятками других пожилых людей ходит на бесплатные занятия физкультурой. И это позволяет ей чувствовать себя уверенно и самостоятельно о себе заботиться.

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[Сандра Франклин, жительница Брисбена]:

«Я могу поднять трёхлетнюю внучку и, пожалуй, даже семилетнего внука. Он немного тяжелее, но я справляюсь».

На занятиях пожилые люди укрепляют мышцы, развивают равновесие и координацию.

[Рэй, участник занятий]:

«Просто стараюсь поддерживать форму и заставить тело двигаться, а то оно стало плохо слушаться».

[Дафна, участница занятий]:

«Прихожу сюда позаниматься и пообщаться. К тому же это помогает поддерживать форму».

По словам специалистов, у пожилых людей после 65 риск падений очень высокий. А их последствия могут оказаться катастрофическими. Но этого часто можно избежать. Врачи говорят, что регулярные физические упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить равновесие и повысить уверенность в себе. Причём начать заниматься никогда не поздно.

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