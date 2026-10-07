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Бесплатные занятия физкультурой помогают пожилым австралийцам крепче стоять на ногах

Бесплатные занятия физкультурой помогают пожилым австралийцам крепче стоять на ногах

Пожилая австралийка Сандра Франклин из Брисбена два года назад потеряла мужа и с тех пор вынуждена..

Дата загрузки: 2026-10-07

Бесплатные занятия физкультурой помогают пожилым австралийцам крепче стоять на ногах

Пожилая австралийка Сандра Франклин из Брисбена два года назад потеряла мужа и с тех пор вынуждена всё делать самостоятельно.

[Сандра Франклин, жительница Брисбена]:
«Поначалу мне было очень тяжело, но потом я серьёзно сказала себе: нет, вставай и делай. Единственный способ справиться – это оставаться активной».

Для 79-летней Сандры поддерживать хорошее физическое состояние крайне важно. Это возможность крепко стоять на ногах во всех смыслах.

[Сандра Франклин, жительница Брисбена]:
«Нельзя же просить продавца положить товар в пакет и донести его до дома. Нужно задействовать собственные силы».

Сандра с десятками других пожилых людей ходит на бесплатные занятия физкультурой. И это позволяет ей чувствовать себя уверенно и самостоятельно о себе заботиться.

[Сандра Франклин, жительница Брисбена]:
«Я могу поднять трёхлетнюю внучку и, пожалуй, даже семилетнего внука. Он немного тяжелее, но я справляюсь».

На занятиях пожилые люди укрепляют мышцы, развивают равновесие и координацию.

[Рэй, участник занятий]:
«Просто стараюсь поддерживать форму и заставить тело двигаться, а то оно стало плохо слушаться».

[Дафна, участница занятий]:
«Прихожу сюда позаниматься и пообщаться. К тому же это помогает поддерживать форму».

По словам специалистов, у пожилых людей после 65 риск падений очень высокий. А их последствия могут оказаться катастрофическими. Но этого часто можно избежать. Врачи говорят, что регулярные физические упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить равновесие и повысить уверенность в себе. Причём начать заниматься никогда не поздно.

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