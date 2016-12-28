Здравоохранение в 2016: Зика и новые открытия

Вирус Зика оставался одной из главных тем сферы здравоохранения в течение 2016 года. Эпидемия лихорадки началась в Бразилии. Позже врачи подтвердили, что вирус может быть причиной рождения детей с микроцефалией. При этой патологии череп и мозг ребёнка — меньшего размера, что приводит к умственной недостаточности.

Предполагается, что Зика также может вызвать серьёзные неврологические расстройства у взрослых.

Пока лекарств или вакцины от лихорадки нет. Опасения дальнейшего распространения вируса возросли в преддверии Олимпиады в Бразилии. Некоторые атлеты отказались от участия в играх.

При этом последние данные ВОЗ говорят о том, что география распространения Зики быстро расширяется. В настоящее время заболевание зафиксировано в 67 странах, в основном — латиноамериканских. Недавно вирус также обнаружили в Африке и Азии.

Были в 2016 году и новые открытия. Звучит неправдоподобно, но врачи только недавно смогли подтвердить, что недоношенные дети могут чувствовать боль. Это открытие уже подтолкнуло исследователей из США к поиску новых обезболивающих препаратов. Ранее предполагалось, что преждевременно рождённые дети слишком маленькие для болевых ощущений.

Внимание было приковано не только к детям. Учёные разработали уникальный инструмент для диагностики слабоумия, в частности — болезни Альцгеймера. Построен он в виде игры, в ходе которой проверяют навигационные навыки игроков.

Как выяснилось, признаки снижения активности мозговой деятельности у многих проявляются уже в молодом возрасте.

[Хьюго Спиерс, невролог]:

«19, 20 лет, 21 и далее – мы видим замедление в выполнении задач».

За шесть месяцев в тестах приняло участие 2,5 миллиона человек. Учёные говорят, что полученные при помощи игры данные в обычных условиях они бы собирали несколько лет.

Препаратов от болезни Альцгеймера пока нет. Это означает, что врачи заинтересованы в ранней диагностике расстройства, пока мозгу ещё не был нанесён значительный вред.

А в Аргентине начали использовать технологию отслеживания движений глаз, чтобы улучшить качество жизни детей с неврологическими заболеваниями.

Это устройство называют «Тоби». Оно помогает этому семилетнему мальчику общаться с окружающими. Он выбирает объекты на экране. Таким образом он показывает другим, чего хочет.

Также в 2016 году положительные результаты дал препарат от рассеянного склероза. Результаты были опубликованы исследователями из Университета Техаса.