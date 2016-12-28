Новый год в Рио: ожидают до 2 млн гостей

2 миллиона человек. Именно столько гостей ожидают на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в новогоднюю ночь.

Многие туристы поспешили занять места в отелях ещё за неделю до торжества.

[турист из Италии]:

«Здесь очень хорошо. Люблю быть здесь, когда приезжаю. Фантастическое место. Думаю, это один из лучших пляжей мира». [Паулу Мишел, президент Ассоциации гостиничного хозяйства Бразилии]:

«Сегодня Копакабана заполнена на 86%. И эта цифра выше, чем прошлогодняя. В прошлом году в Рио-де-Жанейро было забронировано 39 тысяч номеров. В этом году ожидается 49 тысяч».

У строителей кипит работа — вдоль берега устанавливают сцены. В шесть вечера 31 декабря на них начнётся музыкальный марафон. В полночь его прервёт грандиозный салют. Фейерверки в такт музыке будут запускать с одиннадцати барж.

Туристы — в предвкушении.

[турист из Перу]:

«Я слышал, здесь на пляже будет музыкальный концерт. Думаю, фейерверк и всё шоу, которое они готовят, будет очень красивым». [туристка из США]:

«Фейерверки – моя любимая часть. Надеюсь, здесь будет много танцев и веселья. Надеюсь, всем понравится на пляже». [турист из США]:

«Мы слышали, что здесь соберётся два миллиона человек. Сложно представить, как это – столько людей на пляже. Еще слышали, что здесь невероятные салюты. Скорее бы увидеть, как несколько миллионов человек будут хорошо проводить время».

Наряду с карнавалом встреча Нового года – самый ожидаемый в Рио-де-Жанейро праздник. В этом году к ним прибавилась ещё Олимпиада. Как ожидают городские власти, новогодний период принесёт местной экономике около 700 миллионов долларов.

В праздничные дни в Рио-де-Жанейро будут также приняты повышенные меры безопасности. В охране порядка задействуют сотни дополнительных полицейских патрулей.