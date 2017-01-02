Уникальный архив парфюмов: с XIX века до наших дней

Парфюм наполняет воздух ароматом, который держится от пары минут до нескольких часов. Его невозможно увидеть или потрогать, но его присутствие ощутимо физически. При этом, магия аромата может сохраниться только в определённых условиях.

В Версале, что в 20 километрах от Парижа, занимаются именно этим: сохраняют духи для последующих поколений. Здесь — и современные ароматы, и те, которые давно растворились в неумолимом потоке времени.

Этот архив уникален. Здесь можно найти коллекцию из 4000 духов, созданных начиная с середины XIX столетия.

[Патрисия де Николе, владелица архива]:

«Мы просим компании предоставлять нам образец сразу после того, как он выходит на рынок. Таким образом, мы можем сохранить его для истории парфюмерии. Если мы не делаем этого регулярно, компании забывают отправить нам свои ароматы, и появляются пробелы».

Архив хранит оригинальные составы сотен духов. Иногда они включают от 20 до 40 компонентов, которые соединяются вместе в строго установленных пропорциях.

Однако во многих случаях компании держат рецепты духов в строжайшем секрете. Поэтому в архив они отправляют только образец, который пополняет богатую коллекцию.

[Патрисия де Николе, владелица архива]:

«Когда запасы истощаются, или когда духи потеряли свои качества, мы можем с лёгкостью их воссоздать. Мы берём состав и делаем из заново. Что касается других ароматов, мы обращаемся в компании и просим сделать для нас точную копию оригинала».

Все духи хранятся в особых условиях, которые включают нужное освещение и температуру. Все ёмкости выполнены из тёмного стекла. Температура в помещении – 12 градусов по Цельсию.

Сеголен Роллан занимается аттестацией духов и работает в тандеме с создателями ароматов и швейцарской компанией «Живодан» — крупнейшим в мире производителем компонентов для парфюмерной промышленности.

В архиве она проводит мастер-классы.

[Сеголен Роллан, парфюмерный эксперт]:

«Это наследие, которое не может исчезнуть. Однажды любой аромат испортится, выветрится или исчезнет. С другой стороны, остаётся состав, результат работы парфюмеров».

Здесь также ежегодно проводят конференции и съезды парфюмеров.