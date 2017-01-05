Ford возместит убытки властям Мексики

Власти Мексики объявили, что компания Ford возместит все расходы, которые были направлены на планируемое ранее строительство завода компании в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси.

Автопроизводитель отказался от планов возвести предприятие стоимостью один миллиард 600 миллионов долларов после того, как Дональд Трамп подверг компанию критике. Новоизбранный президент США также пригрозил, что Ford придётся платить высокие налоги за ввоз автомобилей, выпущенных в Мексике.

Автопроизводитель теперь планирует расширять производство на заводе в Мичигане, создав там 700 новых рабочих мест. На своей странице в Twitter Трамп приветствовал такое решение, отметив, что это только начало.

Между тем, жители Сан-Луис-Потоси недовольны.

[жительница Сан-Луис-Потоси]:

«Мы всегда работаем так, как они хотят. Посмотрим, чем закончится строительство фабрики в США, и захотят ли американцы делать ту же работу. Конечно, это на нас очень сказывается, поскольку у безработных был шанс получить работу, а теперь они потеряли эту возможность». [житель Сан-Луис-Потоси]:

«Это плохая политика. Дональд Трамп вмешивается в процесс глобализации компаний, он хочет вернуть эти компании в США, и в некотором смысле для Мексики это плохо».

Ранее Дональд Трамп также критиковал и другие американские корпорации за перенос производства в другие страны. Среди них United Technologies, Boeing и Lockheed Martin. По его словам, таможенные пошлины для таких компаний могут достичь 35%.

Губернатор штата Сан-Луис-Потоси сказал, что, согласно правилам расторжения соглашения, компания должна возместить все расходы правительства на проект.

[Хуан Мануэль Каррерас, губернатор штата Сан-Луис-Потоси]:

«Без сомнения, мы хотели бы, чтобы инвестиции принесли свои плоды. Мы понимаем, что рыночные и бизнес-планы компаний зависят от разных обстоятельств».

В настоящее время американские компании могут ввозить в США произведённые в других странах автомобили благодаря соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли. В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал аннулировать этот договор.