05 января 2017

В Харбине устроили заплыв в ледяной воде

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Ни ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию не пошатнули решимость этих смельчаков. В китайском городе Харбине прошли традиционные заплывы на скорость в местной реке.

Соревнуются около 400 энтузиастов из 34 сообществ моржей. Участники не только из Китая. Есть и иностранные гости.

Харбин – один из самых холодных китайских городов. Здесь купание в ледяной воде в зимнее время – популярный вид оздоровления.

[участник заплыва]:
«В нашем городе Дацин вода только стоячая, проточной нет. Чувствую больший заряд энергии, поплавав в проточной воде. Я в восторге и счастлив, ощущения в теле – непередаваемые».

[участник заплыва]:
«Зимние купания – это испытание. В ходе этого мероприятия мы усиливаем нашу способность преодолевать трудности. Здесь собралось много любителей зимнего плавания, от этого наше настроение повысилось, а здоровье – укрепилось».

Этот заплыв стал открытием ежегодного фестиваля снега и льда, который проходит в Харбине. Он будет продолжаться до 25 февраля и включит выставку гигантских ледяных скульптур.

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