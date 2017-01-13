Выращивание моллюсков – прибыльный бизнес в Испании

Блюдо, приготовленное из моллюсков, известных как морские ушки или абалон, считается деликатесом в Азии. Оно также получило признание и в Западной Европе, в частности – в Испании. Правда, для европейцев сделали отступление от традиционного рецепта: добавляют специи и соус.

[Агустин Мурата, шеф-повар]:

«Азиатам нравится хорошая консистенция. Моллюска надо пережёвывать, потому что он очень сочный. Они думают больше об этом, чем об аромате». [Инаки Бреталь, шеф-повар]:

«Морские ушки – это деликатес с утончённым вкусом, очень изысканный. Это вкус моря. Это надо есть маленькими кусочками, чтобы распробовать и насладиться вкусом».

Морские ушки встречаются во многих морях. Однако в испанском историческом регионе Галисия моллюсков выращивают искусственно. Здесь устья рек вдаются глубоко в сушу, и при этом пресная вода смешивается с морской. Всё это представляет собой наилучшие условия для разведения.

[Наталия Баркала дель Каньо, сотрудница компании GMA]:

«Эту реку не использовали ни промышленники, ни туристы, поэтому качество воды высокое. Мы стремимся в этой чистой воде и с помощью качественного корма выращивать самых лучших моллюсков, самых эксклюзивных. Они предназначены для азиатских ресторанов высокого класса».

Обычно морским ушкам необходимо 4-5 лет для того, чтобы подрасти и стать пригодными к употреблению. Биологи говорят, что при искусственном разведении моллюски не испытывают стрессов и набирают вес быстрее.

[Эдуардо Перес, биолог]:

«Морские ушки живут под большими камнями. Ночью они добывают пищу. Эти моллюски поедают морские водоросли. Мы создаём похожие условия. При длительной темноте они питаются дольше и набирают вес. Но, прежде всего, мы обеспечиваем им покой, и тогда они растут».

Ферма Галисии поставляет морские ушки также в рестораны Японии, Китая и Южной Кореи. В этом году здесь планируют произвести 115 тонн моллюсков, что сделает ферму одной из крупнейших в мире.