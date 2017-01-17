Лесные пожары в Чили: есть жертвы

[Мишель Бачелет, президент Чили]:

«Рикардо Салас, Серхио Фаундес и Вильфредо Сальгадо – вот имена троих пожарных, которые, ни секунды не сомневаясь, выполняли свой долг. Мы скорбим, но в то же время ценим то, что они работали без передышки, чтобы не позволить огню распространиться в сторону жилых домов».

Лесные пожары в Чили забрали жизни троих пожарных. Трагедия произошла в области Мауле в центральной части страны. Президент Чили публично выразила соболезнования родным и близким погибших.

Коммуна Вичукен, рядом с которой пылает пожар, находится в 300 километрах от столицы Саньтьяго. Здесь объявлен красный уровень угрозы. Огонь охватил около 50 гектаров леса.

Как сообщают другие пожарные – их погибшие коллеги попали в ловушку. Они работали в незнакомой горной местности, ветер неожиданно сменил направление, и они оказались в огненном тупике. Ещё пятеро пожарных пострадали. Их доставили в больницу.

[Хосе Алькаино, прокурор]:

«Следователи провинции Курико направлены на место, чтобы выяснить обстоятельства смерти и забрать тела».

Другие пожарные продолжают работать, чтобы сдержать огонь.