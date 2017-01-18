18 января 2017

Европарламент возглавит итальянец Антонио Таяни

| 0
Избран новый председатель Европарламента. Им станет итальянец Антонио Таяни. Он представляет правоцентристскую Европейскую народную партию – крупнейшую фракцию в Европейском парламенте. На должности главы законодательного органа Таяни сменит Мартина Шульца.

[Антонио Таяни, избранный председатель Европарламента]:
«Хочу поблагодарить председателя Мартина Шульца. Я был его первым вице-председателем. Думаю, что я был верен ему, так же, как и он мне, и хочу поблагодарить его за проделанную работу».

Определить победителя удалось только после четвёртого тура голосования. 63-летнего Таяни поддержал 351 депутат. За его главного оппонента Джанни Пителлу отдали 282 голоса. Пителла представлял на выборах Партию европейских социалистов.

В выборах также участвовали четыре кандидата от менее крупных европейских партий. Перед началом голосования отказался от участия в выборах бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. В Европарламенте он возглавляет фракцию либералов и демократов. Верхофстадт заявил, что поддержит на выборах Таяни.

Антонио Таяни занимал пост еврокомиссара по транспорту в 2008–10 годах и — по вопросам промышленности и предпринимательства с 2010 по 14 годы. Он также был официальным представителем бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Для победы на выборах председателя Европарламента необходимо набрать более половины голосов депутатов. В законодательном органе Евросоюза их – 751. Председатель избирается сроком на два с половиной года.

Европарламент возглавит итальянец Антонио ТаяниAlstom и Bombardier построят поезда для Парижского регионаДвум девушкам-езидкам вручили Премию имени СахароваВ Париже помянули жертв терактов 13 ноябряПомощь мигрантам в пересечении границы обернулась судомНебольшой городок вместил более 450 вертеповПроизводитель знаменитого мыла из Алеппо перебрался в ПарижЖертвы парижских атак призывали оказать им больше помощиПремию Сахарова присудили двум езидкам из ИракаФермеры Франции протестуют против засилья волков

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.